В ходе боев за курское село Горналь российские военные ликвидировали арабского наемника, вооруженного дорогостоящей винтовкой FN SCAR-L бельгийского производства, сообщает ТАСС со ссылкой на командира батальона 352-го мотострелкового полка с позывным Странник.
По словам собеседника агентства, в боях за Горналь участвовало большое количество наемников. У них неоднократно замечали дорогостоящее оружие, используемое спецназом НАТО.
«Его используют бельгийские и американские силы специальных операций, что показывает, что там были непростые бойцы», — сказал комбат.
Ранее стало известно о гибели в зоне СВО австралийского наемника Калеба Листа.