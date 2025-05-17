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Комбат Странник рассказал о ликвидации арабского наемника в бою за Горналь

По словам военнослужащего, иностранный боевик был вооружен винтовкой, используемой спецназом НАТО.

Источник: Аргументы и факты

В ходе боев за курское село Горналь российские военные ликвидировали арабского наемника, вооруженного дорогостоящей винтовкой FN SCAR-L бельгийского производства, сообщает ТАСС со ссылкой на командира батальона 352-го мотострелкового полка с позывным Странник.

По словам собеседника агентства, в боях за Горналь участвовало большое количество наемников. У них неоднократно замечали дорогостоящее оружие, используемое спецназом НАТО.

«Его используют бельгийские и американские силы специальных операций, что показывает, что там были непростые бойцы», — сказал комбат.

Ранее стало известно о гибели в зоне СВО австралийского наемника Калеба Листа.