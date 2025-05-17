В МО РФ назвали подвергшиеся ночной атаке ВСУ регионы

«С 22:00 мск 16 мая до 06:00 мск 17 мая дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один — над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — говорится в официальном сообщении.