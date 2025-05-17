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В МО РФ назвали подвергшиеся ночной атаке ВСУ регионы

Российские системы противовоздушной обороны минувшей ночью отразили очередную атаку беспилотников со стороны укронацистов.

Российские системы противовоздушной обороны минувшей ночью отразили очередную атаку беспилотников со стороны укронацистов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Воздушной атаке подверглись Курская и Белгородская область, добавили в военном ведомстве. Было уничтожено два вражеских БПЛА.

«С 22:00 мск 16 мая до 06:00 мск 17 мая дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один — над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — говорится в официальном сообщении.

Накануне российская ПВО уничтожила над территорией РФ 65 украинских беспилотников. Основная часть была ликвидирована над акваторией Черного моря. Один добрался и Белгородчины.

Вчера утром губернатор Белгородской области Вячеслав Главкой сообщал, что в результате атаки были ранены несколько жителей в Шебекинском округе.