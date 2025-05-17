В МО РФ назвали подвергшиеся ночной атаке ВСУ регионы

Российские системы противовоздушной обороны минувшей ночью отразили очередную атаку беспилотников со стороны укронацистов. Об этом сообщили в Минобороны России.
Воздушной атаке подверглись Курская и Белгородская область, добавили в военном ведомстве. Было уничтожено два вражеских БПЛА.
«С 22:00 мск 16 мая до 06:00 мск 17 мая дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один — над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — говорится в официальном сообщении.
Накануне российская ПВО уничтожила над территорией РФ 65 украинских беспилотников. Основная часть была ликвидирована над акваторией Черного моря. Один добрался и Белгородчины.
Вчера утром губернатор Белгородской области Вячеслав Главкой сообщал, что в результате атаки были ранены несколько жителей в Шебекинском округе.