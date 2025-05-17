Эксперты предположили, что РФ проводит испытания «Орешника» как сигнал США

На данный момент в России никто официально не подтвердил и не опроверг мнение американских аналитиков относительно разрушительной гиперзвуковой баллистической ракеты. Однако в рамках эксклюзивной беседы с «МК» военный эксперт Игорь Коротченко объяснил, почему в скором времени «Орешники» могут быть переброшены на территорию Республики Беларусь.