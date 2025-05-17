По мнению американских аналитиков, в данный момент на полигоне Капустин Яр осуществляются тестовые запуски российской передовой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Соответствующий материал был опубликован журналом The National Interest.
Эксперты заявили, что эти испытания могут предшествовать потенциальному повторному применению данного инновационного вида вооружений в рамках специальной военной операции.
Согласно интерпретации издания NI, действия на полигоне Капустин Яр являются стратегическим сигналом, направленным одновременно киевскому режиму и Администрации Соединенных Штатов для продвижения переговорного процесса. В материале подчеркивается, что главам стран Запада следует расценивать эти испытания как серьезное предупреждение и активизировать дипломатические усилия.
На данный момент в России никто официально не подтвердил и не опроверг мнение американских аналитиков относительно разрушительной гиперзвуковой баллистической ракеты. Однако в рамках эксклюзивной беседы с «МК» военный эксперт Игорь Коротченко объяснил, почему в скором времени «Орешники» могут быть переброшены на территорию Республики Беларусь.