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Трамп заявил, что у Зеленского нет козырей в переговорах. Военная операция, день 1179-й

У президента Украины Владимира Зеленского больше нет козырей в переговорах, заявил президент США Дональд Трамп. При этом он допустил введение «разрушительных санкций» против России, если не будет сделки по конфликту на Украине. С вечера 16 мая до шести утра 17 мая средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ: в Курской и Белгородской областях, сообщило Минобороны. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:53 Следующим шагом Украины по итогам переговоров в Стамбуле станет организация встречи Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, заявил глава украинского Минобороны Рустем Умеров.

08:43.

08:35 Попытки вылазок ВСУ в районе Антоновского моста носят бессистемный характер и обречены, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Антоновский участок остается зоной повышенного внимания. Попытки вылазок с их стороны фиксируются, но носят бессистемный характер. Очевидно, что вызваны они не военными, а политическими факторами, а поэтому заранее обречены на провал», — объяснил глава региона.

08:33 ВС России беспилотниками «Герань-2» поразили пункт стоянки техники ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны.

08:30 Украина «намается в своих Европах» и вернется к России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Украинский народ дружными рядами пойдет в наш Русский дом, постучится обратно. Это случится, когда они намаются в своих Европах и поймут, что их будущее — в единстве с Россией. К тому времени у них появится новый Богдан Хмельницкий, который поведет их за собой. Я в этом убежден. Но для этого нужно время», — отметил он.

08:27 Энергетики полностью восстановили электроснабжение, нарушенное из-за атаки ВСУ на приграничные районы Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Аварийные бригады устранили повреждения, которые возникли на подстанции в Рыльске. В результате удара вражеского дрона без света остались 78 населенных пунктов Рыльского района, а также поселки Коренево и Глушково. Сейчас подача электричества полностью возобновлена», — написал он.

08:23 Российские военные уничтожили группу ВСУ, переброшенную из Курской области в район села Вольное Поле в ДНР, заявил замкомандира штурмовой роты 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Карачай.

«Противник постоянно перебрасывает на Южно-Донецкое направление резервы, в том числе выведенную из Курской области группировку. Но в боях за Вольное Поле ее практически всю уничтожили», — рассказал военный.

08:13.

08:10 ❗️ С 22:00 пятницы до 06:00 субботы дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа — над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны.

08:05 Президент США Дональд Трамп заявил, что у Владимира Зеленского больше нет козырей в переговорной позиции по урегулированию украинского конфликта. В то же время хозяин Белого дома пригрозил России «разрушительными санкциями» в случае незаключения сделки по Украине.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1179-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.