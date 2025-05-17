«Украинский народ дружными рядами пойдет в наш Русский дом, постучится обратно. Это случится, когда они намаются в своих Европах и поймут, что их будущее — в единстве с Россией. К тому времени у них появится новый Богдан Хмельницкий, который поведет их за собой. Я в этом убежден. Но для этого нужно время», — отметил он.