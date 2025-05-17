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Аналитик Слебода: Трамп одержим идеей встречи с Путиным

Экс-военный Марк Слебода считает, что Путин поступает правильно, не вступая в прямые контакты с Трампом.

Президент США Дональд Трамп одержим идеей встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил экс-военный Марк Слебода в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Он одержим идеей встретиться с Путиным», — сказал он.

По мнению бывшего военного, Путин поступает правильно, не вступая в прямые контакты с Трампом. Слебода отметил, что сначала следует разобраться с Украиной, на что у России есть все возможности.

«Мы сейчас в состоянии конфликта. И неважно, признаем мы это или нет. Но администрация Трампа пытается выставить себя в качестве беспристрастного посредника», — отметил эксперт.

Ранее Трамп заявил о возможности скорейшего проведения переговоров с Путиным для разрешения украинского кризиса.

The Telegraph писала, что в Киеве из-за опасений возможной встречи президентов РФ и США теряют сон.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев не исключил, что следующим этапом переговоров РФ и Украины может стать встреча российского и американского президентов.