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ВС РФ поразили «Геранями-2» пункт стоянки техники ВСУ в Сумской области

Минобороны опубликовало видео поражения пункта стоянки техники ВСУ в Сумской области.

Российские ударные беспилотники «Герань-2» нанесли точный удар по месту временной дислокации военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Целью удара стал пункт стоянки вооружения и спецтехники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ возле населенного пункта Великая Чернетчина. Ведомство опубликовало видео, подтверждающее результативность удара. Кадры демонстрируют момент поражения военной техники противника.

«Минобороны опубликовало кадры поражения беспилотными летательными аппаратами Герань-2 по пункту временной дислокации стоянки ВВСТ 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Великая Чернетчина Сумской области», — говорится в сообщении.

14 мая военное ведомство сообщило, что подразделения российских войск полностью освободили населенный пункт Михайловка в ДНР. Операция была проведена решительными и скоординированными действиями группировки войск «Центр».