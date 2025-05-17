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Трамп одержим личной встречей с Путиным

Американский президент Дональд Трамп просто грезит встречей с президентом России Владимиром Путиным.

Американский президент Дональд Трамп просто грезит встречей с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил отставной военный и аналитик Марк Слебода.

«Он одержим идеей встретиться с Путиным», — поделился мнением он.

Слебода также отметил выбор правильной тактики со стороны Путина — не вести прямые контакты с Трампом. Он считает, что прежде чем эта встреча состоится, Москва должна решить украинский вопрос — за столом или на поле боя. Для этого у России есть все возможности.

При этом, считает эксперт, американский президент пытается показать себя беспристрастным посредником. И назвал происходящее со стороны США цирком.

Ранее «МК» писал, что Трамп выразил уверенность в будущей встрече с Путиным для урегулирования украинского конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считают, что только это событие позволит прийти к мирному соглашению.