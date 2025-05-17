Первый из американцев: кто такой новоизбранный Папа Римский Лев XIV

Над Сикстинской капеллой в Ватикане 8 мая поднялся белый дым — символ начала новой эпохи Римско-католической церкви, символ избрания нового Папы. В этот раз им стал выходец из США Роберт Фрэнсис Прево, впервые в истории католической церкви. Прево, известный сейчас под именем Лев, до понтификантства не боялся открыто критиковать политику нынешнего президента США Дональда Трампа и его заместителя Джей Ди Вэнса. Чем ещё известен новый глава Римско-католической церкви?
«Всегда был святошей».
Роберт Прево родился в Чикаго в 1955 году в семье, в которой смешаны французские, итальянские и испанские корни. Отец на тот момент ещё будущего Папы был директором школы, у матери были дипломы в области библиотечного дела и образования. Она принимала активное участие в жизни церкви Святой Марии Успения, которую посещала вся семья.
Издание Chicago Sun-Times со ссылкой на друзей и прихожан церкви сообщила, что Роберт был предан своей вере и пути к священству с юных лет.
Интересны воспоминания братьев Роберта Прево, которые рассказали, что раньше поддразнивали мальчика, говоря, что однажды он станет главой Ватикана. Теперь братья Луи и Джон отмечают, что это было предчувствие, которое их даже немного пугает.
«Мы подшучивали над ним, потому что он всегда был таким святошей. Многие соседи говорили Роберту: “Однажды ты вырастешь и станешь Папой, Роберт”», -вспоминает Луи.
Семья, в том числе братья, воспринимали это с юмором. Однако теперь они переживают за брата, поскольку ему предстоит столкнуться с большой ответственностью: «Его задача — объединить католиков всего мира. Люди расходятся. Люди покидают церковь, в церкви есть фракции… А он должен попытаться взглянуть этим вещам в лицо и объединить людей».
В 1977 году Лев XIV окончил Университет Вилланова в Пенсильвании по специальности «математика». Он также изучал религию в Католическом теологическом союзе Чикаго.
В начале 80-х годов он получил докторскую степень по церковному праву в Папском университете Святого Фомы Аквинского в Риме, после чего был направлен на служение в католическую миссию в Перу.
В последующие десятилетия он продвигался по церковной лестнице, курсируя между Чикаго и Перу. Папа Франциск сделал Прево епископом Чиклайо, что в Перу, в 2015 году, прежде чем предоставить ему более широкие полномочия в церкви. Он был назначен главой Римско-католической епархии региона Чулуканас. Превотакже стал гражданином Перу.
В 2023 году он стал префектом Епископской епархии — ключевого католического административного органа, базирующегося в Риме.
В своих первых публичных выступлениях в качестве Папы Лев представился как августинец — орден внутри Католической церкви, следующий учению святого Августина Гиппонского. Он подразумевает любовь, гармонию, смирение и преданность духовному сообществу церкви.
Эта видная фигура в церкви, возглавлявшая процесс проверки Папой Франциском кандидатур на должность нового епископа, он был необычайно сдержан в своих взглядах на такие темы, как женщины в духовенстве и однополые союзы* (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).
Он углубился в гендерную идеологию, будучи епископом в Чиклайо, заявив, что «продвижение гендерной идеологии сбивает с толку, поскольку оно стремится создать гендеры, которых не существует».
Работая под руководством Франциска, он руководил одной из самых революционных реформ, проведённых предыдущим понтификом, когда он добавил трёх женщин в избирательный блок, который решает, какие кандидатуры епископов следует направлять Папе.
Директор по связям с общественностью бывшей епархии Прево в Чиклайо Фидель Пурисака Виджилзапомнил Прево как тёплого и доброго человека, который каждый день завтракал со своими сотрудниками: «Независимо от того, сколько у него проблем, он сохраняет хорошее настроение и радость».
Священник-иезуит, который также является главным редактором журнала America Magazine, Джеймс Мартинрассказал в соцсетях: «Я знаю Папу Льва XIV как доброго, открытого, скромного, решительного, трудолюбивого, прямого, заслуживающего доверия и приземлённого человека. Блестящий выбор. Да благословит его Бог».
Главный критик Трампа и Вэнса.
Несмотря на то, что Лев XIV — религиозный деятель, его положение так или иначе тесно переплетено с политикой. Новый понтифик давал намёки на свою политическую позицию на протяжении многих лет, особенно в отстаивании прав мигрантов.
В 2015 году Лев поделился статьей кардинала Тимоти Долана, критикующего антииммиграционные предложения тогдашнего кандидата в президенты США Дональда Трампа. Колонка называлась: «Почему антииммиграционная риторика Дональда Трампа так проблематична».
В феврале он вновь выступил с критикой иммиграционной политики администрации Трампа, указав на аргумент вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что люди должны любить своих близких больше, чем незнакомцев.
Лев ответил: «Джей Ди Вэнс неправ: Иисус не просит нас оценивать нашу любовь к другим».
Ещё про миграцию он заявлял так: «Вы не видите страданий? Ваша совесть не тревожится? Как вы можете молчать?».
В Католической церкви не утихают споры о том, можно ли женщинам быть священниками, но Лев XIV, похоже, не поддерживает эти изменения.
«Также следует отметить, что рукоположение женщин — и некоторые женщины, что довольно интересно, говорили об этом — “клерикализация женщин” не обязательно решает проблему, она может создать новую проблему», — заявил он журналистам в 2023 году.
Будучи близкой по взглядам к покойному Францискуфигурой, Прево поддерживал взгляды предыдущего Папы на борьбу с изменением климата и повышение инклюзивности церкви.
Как и несколько лидеров церкви, Прево ранее сталкивался с собственной критикой в 2000 году, когда его обвиняли в том, что он неправильно вёл дела, касающиеся сексуального насилия, связанные со священниками в США и Перу, или вовсе не принималучастия в расследовании этих инцидентов.
Однако, как пишет New York Post, Лев XIV в последние годы сделал внедрение католицизма в современную эпоху своим приоритетом. По прибытии в Ватикан в 2023 году он заявил Vatican News, что это имеет первостепенное значение.
«Нельзя поддаваться искушению жить изолированно, отгородившись во дворце, довольствуясь определённым социальным уровнем или определённым уровнем в церкви. Мы не должны прятаться за идеей власти, которая сегодня уже не имеет смысла», — сказал он.
Но, кстати, брат Роберта Прево Луи, судя по массиву сообщений в соцсетях, ярый поклонник MAGA, не питающий симпатий к демократам, включая бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
В одном из непристойных постов он, как сообщается, поделился видеозаписью выступления Пелоси в 1996 году с подписью: «Эти чёртовы либералы, кричащие о тарифах, просто нереальны. Они что, не знают, что есть такая штука, как видео? Послушайте, что говорит эта пьяная стерва».
В других сообщениях в социальных сетях он призывал арестовывать демократов за государственную измену после их встречи с украинским клоуном Зеленским.
Луи Прево также похвалил вице-президента Вэнса за его выступление на дебатах против губернатора Миннесоты Тима Уолца во время предвыборной кампании прошлым летом, что контрастирует спозицией самого Льва XIV.
В беседе с New York Times Луи откровенно признался, что является консерватором и действительно не согласен со своим братом по некоторым вопросам.
Довольно быстро новый Папа Римский стал вникать в вопрос украинского конфликта. Так, он предложил Ватикан в качестве площадки для переговоров России и Украины. Об этом заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.
До этого папа Римский заявлял, что Святой престол готов способствовать, чтобы «недруги встретились и посмотрели друг другу в глаза», чтобы народам вернулась надежда, достоинство мира. Понтифик призвал встречаться и вести переговоры, подчеркнув, что в историю войдёт тот, кто сеет мир, а не оставляет жертвы.
До этого предложения Лев также говорил о необходимости диалога: «Я от всего сердца говорю лидерам: давайте встречаться, давайте говорить, давайте вести переговоры». Он также призвал к отказу от оружия, «которое не решает проблемы, а только усугубляет их».
Если же отбросить в сторону политику, то в свободное время Лев XIV любит играть в теннис, проводить время с друзьями и «знакомиться с широким кругом разных людей».
Без скандалов и тёмных пятен никуда.
Роберт Прево вступил на папский престол не без скандала в прошлом. Как только он был избран, некоторые вспомнили инцидент, произошедший более двадцати лет назад, когда он оказался втянут в скандал в Католической церкви, связанный с жестоким обращением с детьми.
В 2000 году он попал под пристальное внимание за то, что разрешил отцу Джеймсу Рэю, священнику-августинцу, отстранённому от служения девять лет назад из-за обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетними, проживать в мужском монастыре Святого Иоанна Стоуна в Чикаго.
Но публично Прево выступал с критикой реакции Католической церкви на скандал с педофилией. Винтервью La Republica в 2019 году он отметил, что церкви следует отказаться от своей культуры сокрытия фактов: «Мы отвергаем сокрытие и секретность, которые наносят большой вред, потому что мы должны помочь людям, пострадавшим от этого плохого акта».
Прево также подвергся критике за то, что не начал официального церковного расследования предполагаемого сексуального насилия, совершённого двумя священнослужителями в епархии Чиклайо. SNAP и другие группы утверждают, что они информировали 135 кардиналов, имеющих право его избрать, о предполагаемом бездействии Прево в ответ на обвинения.
Как показывают семейные архивы, Роберт Превопроизошел от цветных креолов в Новом Орлеане. Но и здесь не так всё просто. Его бабушка и дедушка по материнской линии были «идентифицированы в записях как чёрные или мулаты», отмечает Forbes.
Однако Прево заявил, что семья не идентифицирует себя как чёрных. Записи показывают, что дед Льва XIV по материнской линии, Джозеф Мартинес, родился на Гаити, бабушка и дедушка понтифика жили в Новом Орлеане в исторически чёрном районе до переезда в Чикаго.
Лев XIV не делал заявлений относительно своего креольского происхождения, а в официальной биографии Ватикана указано его происхождение как французское и итальянское по отцовской линии и испанское по материнской линии.