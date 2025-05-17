Инсайдер озвучил предполагаемые «6 требований» России, выдвинутых в Стамбуле

Среди завершающих пунктов переговорной повестки, по версии инсайдера, было требование о незамедлительной остановке боевых действий с последующим выводом формирований радикалов ВСУ за пределы российской границы. Примечательно, что в перечне условий также фигурирует взаимный отказ сторон от репарационных претензий.