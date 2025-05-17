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Инсайдер озвучил предполагаемые «6 требований» России, выдвинутых в Стамбуле

Согласно информации инсайдеров, в ходе переговоров в Стамбуле 16 мая российская делегация сформулировала шесть основных требований к киевским элитам.

Согласно информации инсайдеров, в ходе переговоров в Стамбуле 16 мая российская делегация сформулировала шесть основных требований к киевским элитам. Свою версию приводит Telegram-канал Clash Report.

По данным осведомленных информаторов, центральным положением является обязательство Украины придерживаться нейтрального статуса, что подразумевает отказ от размещения иностранных военных контингентов и любого вида стратегических вооружений.

В CR добавили, что важными аспектами переговорной позиции России стали требования защиты прав русскоязычного населения и отказ от насаждения в стране неонацистской идеологии. Особое внимание уделено территориальному вопросу — киевский режим должен официально признать легитимный статус всех новых субъектов РФ.

Среди завершающих пунктов переговорной повестки, по версии инсайдера, было требование о незамедлительной остановке боевых действий с последующим выводом формирований радикалов ВСУ за пределы российской границы. Примечательно, что в перечне условий также фигурирует взаимный отказ сторон от репарационных претензий.

В России на данный момент никак официально не прокомментировали данные «шесть требований». Однако ранее в эксклюзивной беседе с «МК» политолог Сергей Марков подвел общие итоги состоявшейся 16 мая двусторонней консультации.