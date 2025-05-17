Reuters: в Конгрессе США активизировались разговоры о санкциях против РФ

Разговоры о введении санкций против РФ активизировались американском Конгрессе в связи с состоявшимися в минувшую пятницу российско-украинскими переговорами, сообщает Reuters.
«Сенаторы США в пятницу вновь призвали Конгресс принять санкции против России после того, как переговоры между Россией и Украиной о прекращении огня не принесли существенного прогресса», — говорится в публикации.
По информации агентства, голосование по законопроектам о введении санкций, представленным еще в апреле демократом Ричардом Блюменталем и республиканцем Линдси Грэмом, против РФ пока не запланировано.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что при определенных обстоятельствах не исключает возможности введения санкций против РФ, однако рассматривает это как нежелательный шаг.