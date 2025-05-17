Губернатор Приангарья отведал солдатской каши на встрече с бойцами в зоне СВО

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провёл встречу с военнослужащими из региона, находящимися в зоне специальной военной операции. Он рассказал о новостях из Приангарья, выслушал обращения бойцов и обсудил, какую помощь можно организовать для них сейчас и в будущем, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.
Больше всего военнослужащих интересовали вопросы снабжения, в том числе необходимость в квадрокоптерах, оказание медицинской и реабилитационной помощи. Много было вопросов об условиях жизни после завершения службы — трудоустройстве, приобретении жилья, льготах для поступления детей.
«Ребята достаточно открыто говорят о своих вопросах. Они верят в будущую мирную жизнь. Это очень важно. Конечно, все скучают по близким, берегут, как самую дорогую вещь, письма из дома, даже открытки с новым годом от незнакомых детей, которые участвовали в акции и писали нашим бойцам в зону СВО. Отметил себе моменты, о которых просили ребята. Приложу все усилия, чтобы им помочь», — сказал Игорь Кобзев.
Во время поездки губернатор посетил часовню, осмотрел бытовые условия бойцов и поужинал вместе с ними. В своем тг-канале (18+) он отметил, что каша была «вкусная и сытная».
Добавим, что глава региона приезжает в полк «Иркут» не впервые. Название подразделения — «Иркут» — было выбрано по соглашению между губернатором и командованием.
Ранее сообщалось, что губернатор Иркутской области лично пожал руку каждому бойцу, получившему новую «Ниву». 80 автомобилей отправились в подразделения, где служат жители Приангарья, участвующие в СВО.