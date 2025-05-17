Губернатор Приангарья отведал солдатской каши на встрече с бойцами в зоне СВО

«Ребята достаточно открыто говорят о своих вопросах. Они верят в будущую мирную жизнь. Это очень важно. Конечно, все скучают по близким, берегут, как самую дорогую вещь, письма из дома, даже открытки с новым годом от незнакомых детей, которые участвовали в акции и писали нашим бойцам в зону СВО. Отметил себе моменты, о которых просили ребята. Приложу все усилия, чтобы им помочь», — сказал Игорь Кобзев.