Шавкат Мирзиёев посетит Венгрию и Словению — цель визита

19−22 мая состоятся официальные визиты Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Венгрию и Республику Словения.
В Будапешт лидер Узбекистана прибудет 19 мая по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Состоятся переговоры на высшем уроне, встречи с официальными лицами и руководителями ведущих венгерских компаний.
«В повестке дня вопросы дальнейшего расширения практического сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами», — уточнили в пресс-службе.
21 мая Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, который пройдет в столице Венгрии.
22 мая глава республики встретится в городе Любляне с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, проведет переговоры с руководством Парламента и Правительства этой страны, примет участие в совместных деловых мероприятиях.
Стороны рассмотрят вопросы развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, реализации проектов кооперации в фармацевтике, промышленности, пищевой и текстильной отраслях, взаимодействия в области трудовой миграции и расширения гуманитарных контактов.