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Шавкат Мирзиёев посетит Венгрию и Словению — цель визита

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с официальными визитами Венгрию и Словению, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

19−22 мая состоятся официальные визиты Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Венгрию и Республику Словения.

говорится в сообщении

В Будапешт лидер Узбекистана прибудет 19 мая по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Состоятся переговоры на высшем уроне, встречи с официальными лицами и руководителями ведущих венгерских компаний.

«В повестке дня вопросы дальнейшего расширения практического сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами», — уточнили в пресс-службе.

21 мая Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, который пройдет в столице Венгрии.

22 мая глава республики встретится в городе Любляне с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, проведет переговоры с руководством Парламента и Правительства этой страны, примет участие в совместных деловых мероприятиях.

Стороны рассмотрят вопросы развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, реализации проектов кооперации в фармацевтике, промышленности, пищевой и текстильной отраслях, взаимодействия в области трудовой миграции и расширения гуманитарных контактов.