Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал итоги состоявшихся в Стамбуле переговоров между российской делегацией и представителями киевской клики. Свою позицию он озвучил в статье для KP.RU.
«…Что вьетнамская, что корейская война. Американцам должно быть знакомо. Никто не прекращал боевых действий ради посидеть-поболтать… Как и говорил ранее Владимир Путин, приостановка боевых действий возможна только после тщательной проработки нюансов», — подчеркнул Александр Коц в своем материале для KP.RU.
Военкор добавил, что «ультиматум» ведущих европейских функционеров о месячном «перемирии» необходим для перевооружения формирований боевиков ВСУ. Александр Коц подчеркнул, что желание лидеров Европы дать киевскому режиму «позицию силы» в рамках переговорного процесса достаточно очевидно.
Аналогичную позицию ранее озвучил и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По мнению сенатора, без разрешения первопричин украинского кризиса Россия получит «Минские соглашения № 3».