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Военкор Коц объяснил, почему США должна быть знакома позиция РФ по перемирию

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал итоги состоявшихся в Стамбуле переговоров между российской делегацией и представителями киевской клики.

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал итоги состоявшихся в Стамбуле переговоров между российской делегацией и представителями киевской клики. Свою позицию он озвучил в статье для KP.RU.

«…Что вьетнамская, что корейская война. Американцам должно быть знакомо. Никто не прекращал боевых действий ради посидеть-поболтать… Как и говорил ранее Владимир Путин, приостановка боевых действий возможна только после тщательной проработки нюансов», — подчеркнул Александр Коц в своем материале для KP.RU.

Военкор добавил, что «ультиматум» ведущих европейских функционеров о месячном «перемирии» необходим для перевооружения формирований боевиков ВСУ. Александр Коц подчеркнул, что желание лидеров Европы дать киевскому режиму «позицию силы» в рамках переговорного процесса достаточно очевидно.

Аналогичную позицию ранее озвучил и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По мнению сенатора, без разрешения первопричин украинского кризиса Россия получит «Минские соглашения № 3».