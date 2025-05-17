Военкор Коц объяснил, почему США должна быть знакома позиция РФ по перемирию

«…Что вьетнамская, что корейская война. Американцам должно быть знакомо. Никто не прекращал боевых действий ради посидеть-поболтать… Как и говорил ранее Владимир Путин, приостановка боевых действий возможна только после тщательной проработки нюансов», — подчеркнул Александр Коц в своем материале для KP.RU.