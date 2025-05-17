Сокрушительный тандем: дроновод рассказал о боевой связке с «Орлана» с «Ланцетом»

СВО расширила границы применения беспилотных аппаратов до невообразимых пределов. Спектр решаемых с их помощью задач только расширяется. Тактику применения дронов день ото дня совершенствуют наши военные. Прогресс не стоит на месте, и даже «птички», что уже давно в обиходе, «обновляют перья».
Бойцы группировки «Запад» приняли на вооружение модернизированный беспилотный аппарат нового поколения. У нового дрона увеличилось разрешение обеих камер, улучшилась стабилизация изображения. Казалось бы, мелочь, но в работе беспилотной разведки «зрячесть» — самое важное.
— Разработчики основывались на нашем опыте спецоперации. Теперь мы видим дальше, соответственно, можем работать на большем расстоянии от противника. Угол обзора стал шире. Качество картинки стало лучше — с дневной камеры мы можем даже у противника волосы на голове сосчитать. Как результат, стало проще находить цели, — отмечает начальник расчета с позывным «Медведь».
Именно такие «Орланы» парят над позициями противника, выявляя его места дислокации. Заметят, например, замаскированный «опорник» — и тут же передадут его координаты артиллерии или авиации. Во время боевой работы — корректируют стрельбу, чтобы ударные силы гарантированно попали в цель. А после — докладывают об успехах огневого поражения. Так что, чем выше разрешение видеофиксации, тем точнее попадут по противнику.
— «Машинка» надежная, неприхотливая. В мире беспилотников это, пожалуй, как автомат Калашникова. Требует минимум ухода, отдает максимум пользы, — добавляет «Медведь».
Работают «Орланы» далеко не только с артиллерией или авиацией, но и с беспилотными средствами поражения. Недавно эффективный тандем продемонстрировали операторы разведдрона и расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет». Благодаря их слаженным действиям на днях ВСУ лишились нескольких единиц боевой техники. Уничтожено артиллерийское орудие, работавшее по нашим позициям на одном из направлений.
Ночью дроны заметили вспышки залпов артиллерийской установки противника. Она была замаскирована в лесополосе. Координаты разведчики тотчас передали на командный пункт. Расчет «Ланцета» оперативно поднял боеприпас в воздух и отправил прямиком в неприятеля. «Орланы» передавали им точную наводку и корректировали полет. Несмотря на воздействие средств радиоэлектронной борьбы, беспилотный боеприпас достиг цели.
Главные принципы работы операторов дронов — скрытность и мобильность. Ведь и они могут стать целью для вражеских «птичек». Поэтому как правило стараются работать в лесах, максимально незаметно. При себе у них всегда дрон-детекторы, которые засекают воздушные объекты и могут определить их модель. Своих «летунов» наши дроноводы знают хорошо, поэтому чужака вычислят сразу.