Сокрушительный тандем: дроновод рассказал о боевой связке с «Орлана» с «Ланцетом»

Именно такие «Орланы» парят над позициями противника, выявляя его места дислокации. Заметят, например, замаскированный «опорник» — и тут же передадут его координаты артиллерии или авиации. Во время боевой работы — корректируют стрельбу, чтобы ударные силы гарантированно попали в цель. А после — докладывают об успехах огневого поражения. Так что, чем выше разрешение видеофиксации, тем точнее попадут по противнику.