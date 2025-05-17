«Жди удара, где тонко»: генерал объяснил, почему Россия отказалась останавливать огонь

— От переговоров отказываться не надо, но к ним нужно относиться очень осторожно. Их надо вести еще очень долго и внимательно наблюдать за тем, как настроены с той стороны. Сначала на бумаге, а потом на деле. Разговаривать надо, но к делу переходить осторожно. Тем более, сейчас устанавливаются благоприятные климатические условия и подсыхают дороги. Транспортные пути врагу нужны для того, чтобы проводить ротацию войск, перебрасывать большие группировки и создаваться бронетанковые кулаки. Они же полезут и уже через неделю или через 10 дней: жди удара, где тонко. Они просто нагло полезут. А мы будем снова «охать» и переходить в глубокую оборону. Противник понимает только силу и может одуматься только из чувства страха. Уговоры же будут восприниматься им за нашу слабость, которая проявляется в том, что мы слишком доверяем обратной стороне.