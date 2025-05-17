Ранее немецкие СМИ сообщили, что угрозы в адрес России со стороны Мерца являются «глупыми», учитывая её статус ядерной державы. Кроме того, для эффективного диалога с руководством РФ у ФРГ сейчас просто «нет тузов в рукаве». Однако немецкий канцлер верен стратегии ЕС — недавно он пригрозил новыми санкциями, если Москва откажется от перемирия на условиях Украины.