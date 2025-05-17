Трамп заявил, что сделка по Украине без его участия невозможна

Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что только он способен договориться с РФ для разрешения украинского кризиса. Глава США также заявил об осознании невероятной важности его личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
«Мы должны встретиться, и, скорее всего, запланируем это. Потому что я устал, что этим занимаются другие люди. Стив Уиткофф сделал удивительную работу. Но это очень тяжелая работа», — сказал Трамп в интервью американскому журналисту Fox News.
В силу сложившихся обстоятельств договориться с Москвой способен только один человек, подчеркнул Трамп, добавив, что этим человеком является он сам.
Президент Соединенных Штатов допустил возможность введения жестких санкций против России, даже при условии заключения мирного соглашения.
Ранее Bloomberg сообщило, что Европа расстроена из-за отказа Трампа вводить санкции в отношении РФ.