Трамп вновь обрушился с критикой на Зеленского

«За четыре дня я заработал в 12 раз больше того, что мы потратили на Украину… Я ненавидел смотреть, как эти чеки по 60 миллиардов улетали каждый раз, когда приезжал Зеленский. Он отличный торговец. Намного лучше меня», — сказал Трамп.