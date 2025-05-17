Стали известны «6 требований» России, выдвинутых на переговорах в Стамбуле

Напомним, что 16 мая в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры, которые изначально планировались на 15 мая. Встреча продолжалась около двух часов. Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский по их итогам сообщил о масштабном обмене пленными «1000 на 1000» и подчеркнул, что Москва и Киев согласились представить свои видения возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона запросила встречу глав государств, и Москва приняла это предложение. Мединский также подтвердил готовность России продолжать диалог с Украиной.