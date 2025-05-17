Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил Токаева с днем рождения

АСТАНА, 17 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Токаева с днем рождения.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

Путин пожелал казахстанскому президенту доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, сообщает Кремль.

Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами. Уверен, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться на благо братских народов России и Казахстана, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве.

написал Путин в поздравлении

17 мая Токаеву исполнилось 72 года, традиционно президента поздравляют лидеры стран.