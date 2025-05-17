Путин высоко оценил вклад Токаева в упрочение сотрудничества

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами… Искренне желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — говорится в телеграмме.