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Путин высоко оценил вклад Токаева в упрочение сотрудничества

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, высоко оценив его вклад в упрочение сотрудничества стран, и выразил уверенность, что отношения государств будут и впредь плодотворно развиваться на благо братских народов.

Источник: © РИА Новости

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами… Искренне желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что отношения между государствами «будут и впредь плодотворно развиваться на благо братских народов России и Казахстана, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве».