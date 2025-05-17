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Полпред Трутнев выслушал планы по развитию энергетики на Дальнем Востоке

Стороны озвучили ключевые вызовы и наметили перспективы отрасли в обозримом будущем.

Источник: Мэрия Хабаровска

Заместитель председателя правительства РФ и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по перспективам электроэнергетики Дальнего Востока. Обсуждение прошло с участием министра энергетики Сергея Цивилёва, министра по развитию Дальнего Востока Алексея Чекункова, представителей Минэкономразвития, глав регионов и энергетиков.

Совещание началось с акцента на задачу президента Владимира Путина создать на Дальнем Востоке лучшие условия для бизнеса, где доступная электроэнергия играет ключевую роль. С 1 января 2025 года в объединённой энергосистеме Востока, включая Приморский и Хабаровский края, Амурскую область, Якутию и ЕАО, запущен энергорынок. Запуск рынка направлен на привлечение инвестиций в модернизацию мощностей через конкурсы, сохраняя цены на электроэнергию ниже среднероссийских. За первые месяцы 2025 года тарифы упали на 5−6% относительно среднероссийского уровня, хотя рост составил 10% против 14% по стране.

Участники встречи пришли к выводу, что дефицит мощностей ограничивает экономику макрорегиона, где за 10 лет потребление энергии выросло на 26%, а до 2030 года прогнозируется рост на 5% ежегодно. Для устранения дефицита планируется построить 2,2 ГВт теплоэлектростанций и 1,7 ГВт возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Также стороны обсудили проекты, включённые в программу развития электроэнергетики до 2031 года, с актуализацией инвестиционных планов. Минэнерго совместно с Минвостокразвития и регионами определяет потребности в новых мощностях. Рассматривались вопросы гидро- и атомной энергетики, включая строительство ГЭС мощностью 3,8 ГВт и АЭС в Приморье и Хабаровском крае.

«Надо следить за тем, как движется строительство, и делать всё возможное, чтобы сокращать время по введению энергетических объектов в эксплуатацию», — подытожил Юрий Трутнев.