Полпред Трутнев выслушал планы по развитию энергетики на Дальнем Востоке

Совещание началось с акцента на задачу президента Владимира Путина создать на Дальнем Востоке лучшие условия для бизнеса, где доступная электроэнергия играет ключевую роль. С 1 января 2025 года в объединённой энергосистеме Востока, включая Приморский и Хабаровский края, Амурскую область, Якутию и ЕАО, запущен энергорынок. Запуск рынка направлен на привлечение инвестиций в модернизацию мощностей через конкурсы, сохраняя цены на электроэнергию ниже среднероссийских. За первые месяцы 2025 года тарифы упали на 5−6% относительно среднероссийского уровня, хотя рост составил 10% против 14% по стране.