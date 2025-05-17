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Историк Попп назвал проявлением беспомощности ультиматум Мерца РФ

По словам историка, в Берлине должны признать, что угрозы введения санкций не воспринимаются всерьез Москвой.

Источник: Аргументы и факты

Ультимативные заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца, грозившего РФ введением санкций в случае ее отказа от «перемирия», являются проявлением беспомощности, заявил в беседе с Berliner Zeitung швейцарский историк Роланд Попп.

«Прежде всего, это выражение беспомощности», — сказал он.

По словам историка, в Берлине должны признать, что угрозы введения санкций не воспринимаются всерьез Москвой.

Ранее в Кремле прокомментировали угрозы введения новых европейских санкций против РФ в случае отказа от прекращения огня на Украине, подчеркнув неприемлемость языка ультиматумов для диалога с Москвой.