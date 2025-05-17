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Владимир Путин поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

Путин пожелал Токаеву доброго здоровья и успехов в государственной службе.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения. Российский лидер пожелал зарубежному коллеге здоровья и благополучия. Сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Как известно, 17 мая глава Казахстана отмечает 72-летие. По этому поводу на сайте Кремля было опубликовано поздравление президента РФ Владимира Путина. Российский лидер пожелал ему доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а также отметил вклад в развитие отношений двух стран.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами», — говорится в поздравлении.

Владимир Путин также выразил уверенность в дальнейшем плодотворном развитии отношений России и Казахстана. В первую очередь, для обеспечения безопасности и стабильности во всей Евразии.

«Искренне желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — добавил президент РФ.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Он состоялся в пятницу, 15 мая. В ходе него главы государств поздравили друг друга с празднованием 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, а также обменялись мнениями по различным вопросам. В том числе, касающимися развития отношений между двумя странами.