Владимир Путин поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Он состоялся в пятницу, 15 мая. В ходе него главы государств поздравили друг друга с празднованием 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, а также обменялись мнениями по различным вопросам. В том числе, касающимися развития отношений между двумя странами.