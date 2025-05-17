Константинов предположил, что со временем на Украине появится новый лидер, аналогичный исторической фигуре Богдана Хмельницкого, который сможет повести народ по пути воссоединения с Россией. По его словам, этот процесс потребует значительного времени, но в конечном итоге украинцы осознают необходимость возвращения в «Русский дом».