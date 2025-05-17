Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов выразил уверенность в неизбежности смены внешнеполитического курса Украины в пользу сближения с Россией. В комментарии РИА Новости политик заявил, что этот процесс станет возможным после разочарования украинского общества в европейской интеграции.
Константинов предположил, что со временем на Украине появится новый лидер, аналогичный исторической фигуре Богдана Хмельницкого, который сможет повести народ по пути воссоединения с Россией. По его словам, этот процесс потребует значительного времени, но в конечном итоге украинцы осознают необходимость возвращения в «Русский дом».
«Украинский народ дружными рядами пойдет в наш Русский дом, постучится обратно. Это случится, когда они намаются в своих Европах и поймут, что их будущее — в единстве с Россией», — сказал парламентарий.
Ранее президент России Владимир Путин высказал убежденность в неизбежности будущего примирения с Украиной. Глава государства признал, что стороны переживают трагический период в отношениях. По его словам, восстановление отношений между странами является лишь вопросом времени.