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Лукашенко сказал, что объединяет «в единое целое» народы Беларуси и Норвегии

Беларусь хотела бы возобновить конструктивное сотрудничество с Норвегией.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Норвегии с Днем Конституции, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко отметил, что Конституция, как в Норвегии, так и в Беларуси, является фундаментом, «который объединяет наше культурное, религиозное и национальное разнообразие в единое целое».

Президент Беларуси надеется, что расцвет партнерства и полноценный диалог между Беларусью и Норвегией еще впереди.

«Республика Беларусь готова к возобновлению конструктивного сотрудничества с Королевством Норвегия во всех сферах взаимного интереса», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал народу Норвегии счастья, согласия, благополучия.

Мы писали, что Александр Лукашенко сделал заявление о размещении комплекса «Орешник» в Беларуси (все подробности здесь).

Кроме того, Александр Лукашенко прокомментировал учения Беларуси и России «Запад-2025»: «Ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают» (здесь подробнее).