Лукашенко сказал, что объединяет «в единое целое» народы Беларуси и Норвегии

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Норвегии с Днем Конституции, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Александр Лукашенко отметил, что Конституция, как в Норвегии, так и в Беларуси, является фундаментом, «который объединяет наше культурное, религиозное и национальное разнообразие в единое целое».
Президент Беларуси надеется, что расцвет партнерства и полноценный диалог между Беларусью и Норвегией еще впереди.
«Республика Беларусь готова к возобновлению конструктивного сотрудничества с Королевством Норвегия во всех сферах взаимного интереса», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал народу Норвегии счастья, согласия, благополучия.
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