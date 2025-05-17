Путин поздравил Токаева с 72-летием

«Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами. Искренне желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — следует из поздравления президента. Путин также выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между странами с целью обеспечения безопасности на всем евразийском пространстве.