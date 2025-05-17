Ранее в МИД России заявили, что украинская армия перед началом своего вторжения в Курскую область получила приказ убивать там всех русскоязычных жителей. Об этом твердят на допросах все пленные, рассказывая, что им приказывали не проявлять никакого сочувствия к населению.