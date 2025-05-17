NYT: представители Секретной службы США провели допрос экс-главы ФБР Коми

В интервью Fox News Трамп, на которого в прошлом году было совершено два покушения, заявил, что, по его мнению, Джеймс Коми призывал к его убийству. «Он точно знал, что это означает», — сказал президент США. «Даже ребенок знает, что это означает. Если вы, директор ФБР, и не понимаете, что это значит — это означало убийство. И это сказано громко и ясно».