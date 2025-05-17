NYT: представители Секретной службы США провели допрос экс-главы ФБР Коми

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Секретная служба США допросила бывшего директора Федерального бюро расследований США (2013−2017) Джеймса Коми в связи с предполагаемым призывом к убийству главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
Коми ранее разместил в X фотографию ракушек на пляже, выложенных в виде цифр 8647. Как поясняют американские СМИ, жаргонное выражение «to 86» может быть переведено как призыв отказать кому-либо в обслуживании или «избавиться» от кого-либо, а также может означать призыв к убийству. 47 в данном случае может указывать на порядковый номер Трампа, являющегося 47-м президентом США.
На фоне критики Коми удалил публикацию и разместил в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) пост, в котором пояснил, что сфотографированные им ракушки представляли собой «политическое послание». «Я не осознавал, что для некоторых эти цифры могут ассоциироваться с насилием», — отметил он, подчеркнув, что «не поддерживает» это.
По информации газеты, Коми добровольно согласился на допрос и был доставлен в офис Секретной службы в Вашингтоне ее агентами.
В интервью Fox News Трамп, на которого в прошлом году было совершено два покушения, заявил, что, по его мнению, Джеймс Коми призывал к его убийству. «Он точно знал, что это означает», — сказал президент США. «Даже ребенок знает, что это означает. Если вы, директор ФБР, и не понимаете, что это значит — это означало убийство. И это сказано громко и ясно».