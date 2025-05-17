Лукашенко поздравил Токаева с днем рождения и пожелал жизненной энергии

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, с 72-летием, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Александр Лукашенко отметил, что умелое руководство страной нынешнего президента Казахстана позволяет этой стране иметь устойчивый экономический рост, проводить модернизацию политической системы, вносить заметный вклад в реализацию международной повестки дня.
Президент Беларуси отметил, что в Минске высоко ценят теплые, доверительные и равноправные отношения, сложившиеся между двумя странами, и назвал Казахстан дружественной страной.
Александр Лукашенко пожелал Касым-Жомарту Токаеву здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, оптимизма и новых свершений на благо Казахстана.
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