Путин пригласил лидеров ЛАГ принять участие в I российско-арабском саммите

Президент России Владимир Путин направил официальное приглашение лидерам стран-членов Лиги арабских государств (ЛАГ) и генеральному секретарю организации для участия в первом российско-арабском саммите. Мероприятие запланировано на 15 октября, сообщили в администрации Кремля.
«Намерены и впредь всемерно развивать конструктивный диалог с ЛАГ, а также дружественные отношения со всеми её членами. В этой связи хотел бы пригласить всех лидеров государств вашего объединения, а также генерального секретаря Лиги принять участие в первом российско-арабском саммите, который мы планируем провести 15 октября», — говорится в приглашении.
В своем обращении российский лидер подчеркнул намерение Москвы развивать многоплановое сотрудничество с арабскими странами. Путин выразил уверенность, что предстоящий саммит станет важным шагом в укреплении взаимовыгодных отношений, а также будет способствовать поиску решений для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Накануне президент провел телефонный разговор с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В ходе него стороны тепло поздравили друг друга с праздником 80-летия Победы Советского союза в Великой Отечественной войне, а также обменялись мнениями по различным вопросам.