Стало известно, чья была идея об обмене пленными 1000 на 1000 с Украиной

Турция предложила России и Украине обмен пленными в формате «1000 на 1000» из-за «переговорного тупика», утверждает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Переговоры между российской и украинской делегацией прошли накануне в Стамбуле. На них присутствовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
По утверждению канала, переговоры зашли в тупик после того, как российская стороны потребовала у Украины отвести войска из четырех регионов. После этого представитель Турции предложил сторонам обменяться пленными.
При этом турецкая сторона считает, что переговоры прошли в более позитивном ключе, чем ожидалось, обе стороны «воздержались от обвинительных формулировок».