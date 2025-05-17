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Стало известно, чья была идея об обмене пленными 1000 на 1000 с Украиной

Турция предложила России и Украине обмен пленными в формате «1000 на 1000» из-за «переговорного тупика», утверждает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Турция предложила России и Украине обмен пленными в формате «1000 на 1000» из-за «переговорного тупика», утверждает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Переговоры между российской и украинской делегацией прошли накануне в Стамбуле. На них присутствовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По утверждению канала, переговоры зашли в тупик после того, как российская стороны потребовала у Украины отвести войска из четырех регионов. После этого представитель Турции предложил сторонам обменяться пленными.

При этом турецкая сторона считает, что переговоры прошли в более позитивном ключе, чем ожидалось, обе стороны «воздержались от обвинительных формулировок».