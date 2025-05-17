Путин поздравил президента Казахстана Токаева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения.
Российский лидер в своей телеграмме отметил личный вклад Токаева в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном. Путин выразил уверенность в том, что эти отношения продолжат плодотворно развиваться на благо братских народов двух государств, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве.
Президент России пожелал Токаеву доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
Ранее Путин поздравил с днем рождения президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеру.