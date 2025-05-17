Путин поздравил президента Казахстана Токаева с днем рождения

Российский лидер в своей телеграмме отметил личный вклад Токаева в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном. Путин выразил уверенность в том, что эти отношения продолжат плодотворно развиваться на благо братских народов двух государств, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве.