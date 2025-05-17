NBC: США предлагают переселить миллион палестинцев из сектора Газа в Ливию

Власти США обсуждают возможность масштабного переселения палестинцев из сектора Газа в Ливию. Перевезти предполагается сразу миллион человек. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что США уже выступили с конкретным предложением для Ливии. Американская сторона готова разблокировать замороженные активы африканской страны, если та примет палестинцев. Однако окончательное решение ни Триполи, ни Вашингтон еще не приняли.
При этом сама инициатива может столкнуться с серьезными проблемами при ее реализации. В первую очередь потому, что неизвестно, какое количество жителей сектора Газа согласятся добровольно покинуть регион и уехать в Ливию. Даже если Вашингтон простимулирует их финансово, то траты окажутся серьезными.
Кроме того, неизвестно, в какой части страны власти Ливии будут размещать палестинцев и как организуют процесс их переселения. И это также создает дополнительные проблемы. Между тем, не исключено, что такой резкий наплыв беженцев обострит ситуацию в африканской стране.
Еще в феврале 2025 года президент США Дональд Трамп открыто заявлял, что Вашингтон хочет владеть сектором Газа. Более того, американская сторона, по его словам, даже ведет соответствующие переговоры. Глава Белого дома уверен, что сможет сделать Газу «невероятным местом».