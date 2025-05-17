NBC: США предлагают переселить миллион палестинцев из сектора Газа в Ливию

Кроме того, неизвестно, в какой части страны власти Ливии будут размещать палестинцев и как организуют процесс их переселения. И это также создает дополнительные проблемы. Между тем, не исключено, что такой резкий наплыв беженцев обострит ситуацию в африканской стране.