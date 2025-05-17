Путин пригласил лидеров ЛАГ на первый российско-арабский саммит

Напомним, впервые президент РФ рассказал о планах провести в стране российско-арабский саммит в ходе состоявшейся в апреле этого года встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тарек Аль Саидом. Путин заявил , что в РФ были бы рады видеть султана на этом саммите.