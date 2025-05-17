Путин пригласил лидеров ЛАГ на первый российско-арабский саммит

В середине октября в РФ планируется провести первый российско-арабский саммит, сообщил президент РФ Владимир Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
Глава государства пригласил принять участие в предстоящем саммите лидеров и генсека Лиги арабских государств (ЛАГ).
«Хотел бы пригласить всех лидеров государств вашего объединения, а также генерального секретаря Лиги принять участие в первом российско-арабском саммите, который мы планируем провести 15 октября», — говорится в обращении президента к участникам 34-го саммита ЛАГ.
Путин выразил уверенность в том, что проведение саммита положительно отразится на развитии сотрудничества между РФ и арабскими государствами.
Напомним, впервые президент РФ рассказал о планах провести в стране российско-арабский саммит в ходе состоявшейся в апреле этого года встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тарек Аль Саидом. Путин заявил , что в РФ были бы рады видеть султана на этом саммите.