Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин пригласил лидеров ЛАГ на первый российско-арабский саммит

Путин выразил уверенность в том, что проведение саммита будет способствовать развитию сотрудничества между РФ и арабскими государствами.

Источник: Аргументы и факты

В середине октября в РФ планируется провести первый российско-арабский саммит, сообщил президент РФ Владимир Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства пригласил принять участие в предстоящем саммите лидеров и генсека Лиги арабских государств (ЛАГ).

«Хотел бы пригласить всех лидеров государств вашего объединения, а также генерального секретаря Лиги принять участие в первом российско-арабском саммите, который мы планируем провести 15 октября», — говорится в обращении президента к участникам 34-го саммита ЛАГ.

Путин выразил уверенность в том, что проведение саммита положительно отразится на развитии сотрудничества между РФ и арабскими государствами.

Напомним, впервые президент РФ рассказал о планах провести в стране российско-арабский саммит в ходе состоявшейся в апреле этого года встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тарек Аль Саидом. Путин заявил , что в РФ были бы рады видеть султана на этом саммите.