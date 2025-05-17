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Трамп назвал невозможной мирную сделку по Украине без его личного участия

Трамп заверил, что договориться с Россией может только он сам.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключение мирной сделки по конфликту на Украине невозможно без его личного участия. Слова политика прозвучали в эфире телеканала Fox News.

Американский лидер заверил, что только он может разрешить украинский кризис. Поэтому ему, мол, крайне важно однажды встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако пока неизвестно, когда подобное произойдет.

«Мы должны встретиться (с Владимиром Путиным — прим.ред.) и, скорее всего, запланируем это. Потому что я устал, что этим занимаются другие люди», — сказал Трамп.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что признает успехи собственного спецпосланника Стива Уиткоффа в переговорах с Россией. Его работа, заверил Трамп, была крайне тяжелой. Однако окончательно договориться с Москвой, уверен президент США, он может только лично.

Впрочем, подобное американский лидер заявляет далеко не впервые. Немногим ранее он также подчеркивал, что понимает неизбежность встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Поэтому, мол, рано или поздно личный диалог все же произойдет. Но пока неизвестно, когда именно.