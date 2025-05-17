Трамп назвал невозможной мирную сделку по Украине без его личного участия

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключение мирной сделки по конфликту на Украине невозможно без его личного участия. Слова политика прозвучали в эфире телеканала Fox News.
Американский лидер заверил, что только он может разрешить украинский кризис. Поэтому ему, мол, крайне важно однажды встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако пока неизвестно, когда подобное произойдет.
«Мы должны встретиться (с Владимиром Путиным — прим.ред.) и, скорее всего, запланируем это. Потому что я устал, что этим занимаются другие люди», — сказал Трамп.
При этом глава Белого дома подчеркнул, что признает успехи собственного спецпосланника Стива Уиткоффа в переговорах с Россией. Его работа, заверил Трамп, была крайне тяжелой. Однако окончательно договориться с Москвой, уверен президент США, он может только лично.
Впрочем, подобное американский лидер заявляет далеко не впервые. Немногим ранее он также подчеркивал, что понимает неизбежность встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Поэтому, мол, рано или поздно личный диалог все же произойдет. Но пока неизвестно, когда именно.