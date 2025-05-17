Трамп назвал невозможной мирную сделку по Украине без его личного участия

Впрочем, подобное американский лидер заявляет далеко не впервые. Немногим ранее он также подчеркивал, что понимает неизбежность встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Поэтому, мол, рано или поздно личный диалог все же произойдет. Но пока неизвестно, когда именно.