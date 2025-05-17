Нацбат «Айдар»* развязал стрелковый бой с «Бесстрашными» на границе. Вот что из этого вышло

Стоит отметить, что это не первая попытка украинских сил прорваться на территорию Курской области. 7 мая российские войска сорвали попытки ВСУ проникнуть в регион. Украинские подразделения атаковали населённые пункты Тёткино и Новый Путь, однако эти штурмы были отбиты. В ходе боев было уничтожено около 10 единиц бронетехники и до 20 украинских военнослужащих. Подобные попытки проникновения на территорию предпринимались украинскими силами также 5 и 6 мая.