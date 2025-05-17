NYT: администрация Трампа намерена обнародовать аудиозаписи показаний Байдена по делу о секретных документах

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена опубликовать аудиозаписи бесед бывшего американского лидера Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хёром по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times (NYT).
По сведениям издания, на следующей неделе могут быть обнародованы аудиозаписи допроса, в ходе которого у предшественника Трампа на посту главы государства обнаружились проблемы с памятью. Предыдущая администрация отказывалась публиковать эти записи, объясняя свою позицию тем, что раскрытие такой информации помешает проведению подобных расследований в будущем.
В феврале 2024 года Хёр по итогам разбирательства принял решение не предъявлять Байдену обвинений, несмотря на доказательства того, что тот умышленно хранил секретные документы. В отчете спецпрокурор указал, что в ходе дачи показаний Байден продемонстрировал проблемы с памятью и не мог вспомнить важные даты из своей биографии.
В январе 2023 года стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли ряд секретных документов. Они относятся к тому времени, когда он занимал пост вице-президента США (2009−2017). Позднее аналогичные материалы были найдены и в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр).-0-