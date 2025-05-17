NYT: администрация Трампа намерена обнародовать аудиозаписи показаний Байдена по делу о секретных документах

В феврале 2024 года Хёр по итогам разбирательства принял решение не предъявлять Байдену обвинений, несмотря на доказательства того, что тот умышленно хранил секретные документы. В отчете спецпрокурор указал, что в ходе дачи показаний Байден продемонстрировал проблемы с памятью и не мог вспомнить важные даты из своей биографии.