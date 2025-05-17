В Молдове разместится консультативная группа Бундесвера

Он провел ряд встреч с официальными лицами стран-партнеров и подтвердил, что Молдова будет активно участвовать «в совместных усилиях по поддержанию мира и стабильности во всем мире». В этой связи Носатый подчеркнул вклад Республики Молдова в международные миссии, в том числе посредством участия контингентов и военных наблюдателей в регионе Косово, Ливане, Боснии и Герцеговине и, соответственно, в Южном Судане и Центральноафриканской Республике.