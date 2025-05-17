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В Молдове разместится консультативная группа Бундесвера

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Соглашение между правительствами Молдовы и Германии о Программе помощи и размещении в республике консультативной группы Бундесвера было подписано в Федеральном министерстве иностранных дел в Берлине, сообщили в Минобороны Молдовы.

Источник: Sputnik.md

Церемония прошла в рамках участия главы оборонного ведомства Молдовы Анатола Носатого в министерской встрече ООН по вопросам участия в операциях по поддержанию мира, которая состоялась 13—14 мая в Берлине.

Подписание этого соглашения является важным шагом в углублении нашего стратегического партнерства с Германией. Благодаря оказанной поддержке мы сможем ускорить процесс модернизации нашего оборонного ведомства, в том числе за счет обновления инфраструктуры, улучшения условий деятельности и проживания военнослужащих, а также повышения привлекательности военной службы в обществе.

заявил Носатый

Он провел ряд встреч с официальными лицами стран-партнеров и подтвердил, что Молдова будет активно участвовать «в совместных усилиях по поддержанию мира и стабильности во всем мире». В этой связи Носатый подчеркнул вклад Республики Молдова в международные миссии, в том числе посредством участия контингентов и военных наблюдателей в регионе Косово, Ливане, Боснии и Герцеговине и, соответственно, в Южном Судане и Центральноафриканской Республике.

Напомним, что год назад соглашение о сотрудничестве в области обороны Молдова подписала с Францией. Документ предусматривает открытие французской военной миссии в стране.

Согласно конституции, Республика Молдова является нейтральным государством.