В Молдове разместится консультативная группа Бундесвера

Церемония прошла в рамках участия главы оборонного ведомства Молдовы Анатола Носатого в министерской встрече ООН по вопросам участия в операциях по поддержанию мира, которая состоялась
Подписание этого соглашения является важным шагом в углублении нашего стратегического партнерства с Германией. Благодаря оказанной поддержке мы сможем ускорить процесс модернизации нашего оборонного ведомства, в том числе за счет обновления инфраструктуры, улучшения условий деятельности и проживания военнослужащих, а также повышения привлекательности военной службы в обществе.
Он провел ряд встреч с официальными лицами стран-партнеров и подтвердил, что Молдова будет активно участвовать «в совместных усилиях по поддержанию мира и стабильности во всем мире». В этой связи Носатый подчеркнул вклад Республики Молдова в международные миссии, в том числе посредством участия контингентов и военных наблюдателей в регионе Косово, Ливане, Боснии и Герцеговине и, соответственно, в Южном Судане и Центральноафриканской Республике.
Напомним, что год назад соглашение о сотрудничестве в области обороны Молдова подписала с Францией. Документ предусматривает открытие французской военной миссии в стране.
Согласно конституции, Республика Молдова является нейтральным государством.