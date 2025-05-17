Президент Ирана будет вести переговоры с США, несмотря на угрозы Трампа

«С одной стороны, Трамп говорит о мире в регионе. С другой стороны, угрожает нам и утверждает, что у него есть невиданные инструменты насилия. Каким его словам мы должны верить? Словам о мире или словам об убийствах и уничтожении людей? Мы не ищем войны, но никогда не побоимся угроз. Мы будем вести переговоры, но никогда не откажемся от своих достижений в военной, научной и ядерной сферах», — отметил Пезешкиан на встрече с руководством ВМС страны.