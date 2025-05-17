Президент Ирана будет вести переговоры с США, несмотря на угрозы Трампа

ДУБАЙ, 17 мая. /ТАСС/. Тегеран, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа применить силу, продолжит переговоры с Вашингтоном, но никогда не откажется от права на развитие мирной атомной энергетики. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
«С одной стороны, Трамп говорит о мире в регионе. С другой стороны, угрожает нам и утверждает, что у него есть невиданные инструменты насилия. Каким его словам мы должны верить? Словам о мире или словам об убийствах и уничтожении людей? Мы не ищем войны, но никогда не побоимся угроз. Мы будем вести переговоры, но никогда не откажемся от своих достижений в военной, научной и ядерной сферах», — отметил Пезешкиан на встрече с руководством ВМС страны.
«Мы не хотим преклоняться перед запугиваниями и издевательствами врага, мы хотим сказать, что можем крепко стоять на ногах», — сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.
Ранее Трамп выразил мнение, что Ирану не нужны ядерные технологии, ведь он и так богат нефтью. До этого американский лидер утверждал, что готов нанести по Ирану «смертоносный удар», чтобы не допустить появления у республики ядерного оружия, при этом отмечая, что предпочел бы дипломатическое решение проблемы.
США и Иран при посредничестве Омана провели четыре раунда переговоров по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана. Первый из них прошел 12 апреля в столице Омана Маскате, второй — 19 апреля в Риме, третий и четвертый — 26 апреля и 11 мая снова в оманской столице. Иранскую делегацию на консультациях возглавлял глава МИД Аббас Арагчи, американскую — спецпосланник президента Стивен Уиткофф.
МИД Ирана ранее заявил, что власти исламской республики в случае снятия с нее санкций готовы обсуждать с США ограничение объемов и уровня обогащения урана, но никогда не пойдут на прекращение своей ядерной программы, так как право на мирный атом гарантировано всем странам, подписавшим Договор о нераспространении ядерного оружия, к которому Тегеран присоединился одним из первых.