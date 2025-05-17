Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

В ходе телефонного разговора Шавкат Мирзиёев тепло поздравил казахстанского коллегу с днем рождения, искренне пожелал больших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания братского казахстанского народа.
Также стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-казахстанских отношения добрососедства, стратегического партнерства и союзничества. Рассмотрели график предстоящих двусторонних встреч и многосторонних мероприятий.
Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных инвестпроектов на $4 млрд.
Особое внимание уделили продолжению работы по формированию новой повестки двустороннего практического сотрудничества, охватывающего такие направления как торговля, промышленная кооперация, логистика, сельское хозяйство, туризм, образование, культурный обмен.