Боец СВО и депутат Иркутской области получил благодарность от президента РФ

Депутат Заксобрания Иркутской области, боец СВО Даниил Литвинов получил благодарность от президента РФ Владимира Путина. Как стало известно КП-Иркутск, он награжден за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.
— Награду Даниил Литвинов получил из рук первого командира бригады аэроразведки ГРОМ «КАСКАД», Героя России, Героя Донецкой Народной Республики Дмитрия Вадимовича Саблина, — говорится в сообщении.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре появится первый в России музей Леонида Гайдая. Его открытие запланировано к 105-летию режиссера в 2027 году.