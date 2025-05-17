Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец СВО и депутат Иркутской области получил благодарность от президента РФ

Он получил награду из рук Героя России Дмитрия Саблина.

Источник: Правительство Иркутской области

Депутат Заксобрания Иркутской области, боец СВО Даниил Литвинов получил благодарность от президента РФ Владимира Путина. Как стало известно КП-Иркутск, он награжден за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

— Награду Даниил Литвинов получил из рук первого командира бригады аэроразведки ГРОМ «КАСКАД», Героя России, Героя Донецкой Народной Республики Дмитрия Вадимовича Саблина, — говорится в сообщении.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре появится первый в России музей Леонида Гайдая. Его открытие запланировано к 105-летию режиссера в 2027 году.