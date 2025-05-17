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Песков высказался о следующем раунде переговоров России и Украины

Песков: Россия и Украина сосредоточатся на выполнении договоренностей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о следующем раунде переговоров России и Украины, заявил, что пока речь идет о выполнении договоренностей, которые обсуждались во время встречи в пятницу.

«Пока предстоит сделать то, о чем смогли условиться делегации вчера. Это, конечно, прежде всего, выполнить обмен 1000 на 1000, и обменяться теми основными перечнями условий, о которых вчера говорили, и, о которых вчера сказал мой коллега (помощник президента РФ Владимир — ред.) Мединский», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда планируется следующий раунд переговоров РФ и Украины.