Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков назвал условие возможной встречи Путина и Зеленского

Встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран, сообщил пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Такую встречу как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций считаем возможной, но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что при подписании документов для Москвы будет принципиально, кто будет делать это со стороны Киева.

Зеленского Москва ранее называла нелегитимным президентом из-за истечения срока его полномочий год назад. На Украине отмечали, что он остается законным главой государства до избрания нового. Выборы в период военного положения невозможны.

На первых с 2022 года прямых переговорах России и Украины в Стамбуле 16 мая делегация Киева запросила прямые переговоры между президентами, Москва «приняла этот запрос к сведению».

Кроме того, стороны анонсировали проведение обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000» в ближайшее время и разработку видения того, как каждая сторона представляет потенциальное прекращение огня. Песков уточнил, что Москва и Киев обменяются перечнями условий перемирия.