Песков назвал условие возможной встречи Путина и Зеленского

«Такую встречу как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций считаем возможной, но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Зеленского Москва ранее называла нелегитимным президентом из-за истечения срока его полномочий год назад. На Украине отмечали, что он остается законным главой государства до избрания нового. Выборы в период военного положения невозможны.
На первых с 2022 года прямых переговорах России и Украины в Стамбуле 16 мая делегация Киева запросила прямые переговоры между президентами, Москва «приняла этот запрос к сведению».
Кроме того, стороны анонсировали проведение обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000» в ближайшее время и разработку видения того, как каждая сторона представляет потенциальное прекращение огня. Песков уточнил, что Москва и Киев обменяются перечнями условий перемирия.