Участникам автопробега 9 мая в Кишиневе стали приходить штрафы из полиции: «Беспредел высокопоставленных чиновников должен быть наказан, а люди защищены» — организатор автопробега

"Мы были вместе 9 мая, будем и сейчас!, — организатор автопробега в День Победы Игорь Тулянцев обратился к тем, кому пришёл штраф за участие в нем.
Уважаемые друзья, участники автопробега «Победа — одна на всех»! Некоторые наши товарищи сообщили о том, что им пришли «письма счастья» — штрафы. Мы были вместе 9 мая, будем и сейчас!
Открываем «горячую линию»: Всех, кто получил «привет» от полиции за участие в автопробеге, пишите по номеру тел в WhatsApp +373 79645236 (прямой телефон могут заблокировать, как это было трижды!).
Беспредел высокопоставленных чиновников должен быть наказан, а люди защищены.
«Остальные подробности в течении ближайших нескольких дней», — заявил организатор автопробега Тулянцев и попросил всех, кто может сделать перепост, чтобы люди знали куда обращаться.
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