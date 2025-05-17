Врио главы администрации Новочеркасска назначен Виктор Синюгин

Предыдущий глава администрации Новочеркасска, Юрий Лысенко, был арестован по обвинению в получении крупной взятки. Информация об аресте Лысенко появилась 13 мая. Через два дня суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.