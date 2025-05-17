Врио главы администрации Новочеркасска назначен Виктор Синюгин

Такое решение было принято городской Думой 16 мая. До этого назначения Синюгин занимал пост первого заместителя руководителя городской администрации.
Предыдущий глава администрации Новочеркасска, Юрий Лысенко, был арестован по обвинению в получении крупной взятки. Информация об аресте Лысенко появилась 13 мая. Через два дня суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
По версии следствия, должностное лицо получило незаконное вознаграждение от строительной компании. В совершении преступления ему содействовал его заместитель — глава департамента муниципальной службы и кадрового развития администрации Любима Белов.
Согласно материалам дела, в обмен на взятку чиновник гарантировал содействие в возведении учебного заведения на определенном земельном участке и финансирование работ из городской казны.