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Врио главы администрации Новочеркасска назначен Виктор Синюгин

Виктор Синюгин временно возглавил администрацию Новочеркасска.

Источник: Reuters

Такое решение было принято городской Думой 16 мая. До этого назначения Синюгин занимал пост первого заместителя руководителя городской администрации.

Предыдущий глава администрации Новочеркасска, Юрий Лысенко, был арестован по обвинению в получении крупной взятки. Информация об аресте Лысенко появилась 13 мая. Через два дня суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

По версии следствия, должностное лицо получило незаконное вознаграждение от строительной компании. В совершении преступления ему содействовал его заместитель — глава департамента муниципальной службы и кадрового развития администрации Любима Белов.

Согласно материалам дела, в обмен на взятку чиновник гарантировал содействие в возведении учебного заведения на определенном земельном участке и финансирование работ из городской казны.