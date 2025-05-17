Кремль сообщил, что Москва передаст Киеву список условий для перемирия

Стороны пришли к нескольким договоренностям. В ближайшее время должен состояться масштабный обмен пленными — по тысяче человек с каждой стороны. Кроме того, Киев инициировал возможность личных переговоров между лидерами государств — Москва приняла этот запрос к сведению. Также делегации договорились о подготовке и представлении условий прекращения огня с каждой стороны. После обмена этими предложениями диалог продолжится.