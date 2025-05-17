Кремль сообщил, что Москва передаст Киеву список условий для перемирия

«Действительно, договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня. Работа продолжается, она ведется. Российская сторона такой перечень подготовит и передаст, обменяется с украинской стороной», — заявил Песков (цитата по «РИА Новости»).
Переговоры между представителями России и Украины, которые прошли 15 мая в Стамбуле по инициативе Кремля, продлились менее чем два часа. Встреча носила закрытый характер. Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва в целом удовлетворена итогами контактов и готова к их продолжению.
Стороны пришли к нескольким договоренностям. В ближайшее время должен состояться масштабный обмен пленными — по тысяче человек с каждой стороны. Кроме того, Киев инициировал возможность личных переговоров между лидерами государств — Москва приняла этот запрос к сведению. Также делегации договорились о подготовке и представлении условий прекращения огня с каждой стороны. После обмена этими предложениями диалог продолжится.
Украинский министр обороны и глава делегации Рустем Умеров подтвердил обсуждение деталей возможного перемирия и сообщил, что стороны работают над организацией встречи на высшем уровне.