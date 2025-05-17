Израиль объявил о начале новой фазы военной операции в секторе Газа

«ЦАХАЛ в последние дни начал масштабные удары и мобилизацию войск, чтобы установить контроль над территориями в Газе», — говорится в заявлении армии Израиля. По данным израильских военных, за минувшие сутки были атакованы более 150 целей по всему сектору. В то же время источники в Газе сообщают о мощных взрывах и артобстрелах в районе города Газа.