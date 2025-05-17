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Минниханов об итогах KazanForum: Попытки изоляции России не приводят к успеху

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании подвел итоги XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Текущая неделя в нашей республике была крайне насыщена международными и российскими событиями. Это прежде всего XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Вы видите, насколько федеральные коллеги активно принимают участие.

заметил Рустам Минниханов

«Общее количество зарегистрированных составило свыше 22 тыс. человек. Сто четыре страны, 82 субъекта нашей Российской Федерации. Число принявших участие в сессии — это 8,7 тыс. человек», — проинформировал он.

Самые представительные делегации на KazanForum, по словам Минниханова, направили Малайзия, Туркменистан, Афганистан, Турция, Азербайджан, Иран, Египет, Сенегал и ряд других стран.

Почетными гостями мероприятия стали Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, национальный лидер туркменского народа и Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, руководитель федерального оргкомитета форума — вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, два других вице-премьера РФ — Виталий Савельев и Алексей Оверчук, главы федеральных Минкультуры, Минтранса и Минстроя — Ольга Любимова, Роман Старовойт и Ирек Файзуллин.

Освещали форум 850 средств массовой информации из 25 государств, уточнил Раис РТ.

«В целом масштабы и дух прошедшего форума показали, что в современных международных реалиях попытки изоляции России не приводят к успеху», — подчеркнул он.

Мероприятие стало подтверждением нацеленности дружественных государств на расширение работы с нашей страной.

заключил Рустам Минниханов

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 13 по 18 мая. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. C 2023 года событие получило федеральный статус. Раис Татарстана Рустам Минниханов по поручению Президента России Владимира Путина возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир».