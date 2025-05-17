Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин упростил получение российского гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для жителей двух стран. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: Пресс-служба Президента России

Согласно указу, теперь жители Абхазии и Южной Осетии имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. Если они находятся в Абхазии или Южной Осетии, то могут подать обращение в дипломатическое представительство России, если на территории РФ — то в территориальный орган МВД по месту пребывания или жительства.

Ранее было названо число обратившихся за гражданством России в 2024 году украинцев. По словам директора консульского департамента МИД России Алексея Климова, обращения подали сотни граждан Украины.