Путин упростил получение российского гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии

Согласно указу, теперь жители Абхазии и Южной Осетии имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. Если они находятся в Абхазии или Южной Осетии, то могут подать обращение в дипломатическое представительство России, если на территории РФ — то в территориальный орган МВД по месту пребывания или жительства.